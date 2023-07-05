Экономист оценила вероятность укрепления курса доллара до 100 рублей

Курс доллара текущим летом может дойти до отметки в 100 рублей. Об этом «Ленте.ру» заявила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

«У меня на август был таргет 90 рублей за доллар, но мы его преодолели сейчас. 100 рублей за доллар в течение ближайших месяца-полутора мне кажется слишком сильно. Но, с другой стороны, у нас летние месяцы достаточно турбулентные, и я не могу исключать такой сценарий», — отметила Орлова.

По ее словам, признаков для уравновешивания рынка сейчас нет. Однако такая ситуация может наступить, если участники рынка придут к выводу, что есть смысл продавать валюту. Поэтому основной вопрос сейчас заключается в том, на какие факторы обращают внимание участники рынка и что посчитают равновесным состоянием.

Она добавила, что сейчас рынок достаточно быстро идет на ослабление курса рубля. В частности, это произошло из-за уменьшения профицита по торговле. Также на этот фактор наслаивается отток капитала из страны.

5 июля экономист, директор Института нового общества Василий Колташов объяснил причины резкого падения рубля. По словам эксперта, тенденция ослабления российской валюты была запланирована.

Ранее экономист объяснил, почему нельзя дать прогноз по курсу рубля на осень.