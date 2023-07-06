Цены на бытовую технику и электронику в России начали расти

Производители бытовой техники и электроники на фоне повышения курсов евро и доллара решили поднять цены на свою продукцию в среднем на 10-15%. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письма производителей к дистрибуторам.

Участники рынка уже подтворили получение подобных писем. Известно, что о росте цен заявил производитель Archelik (бренды Beko, Grundig, Indesit и др.), группа «СЕБ-Восток» (Tefal, Moulinex, Rowenta), Maunfeld, Lex и другие фирмы. В частности, в письме от «СЕБ-Восток» говорится о повышении стоимости техники в среднем на 10% с 4 августа.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что нестабильность курса валют отразится на всей технике и электронике. С учетом того, что основная часть поставок техники в Россию оплачивается в иностранной валюте, вполне ожидаем рост цен.

Аналитики посчитали, что сильнее всего подорожает та продукция, которая не производится в России. Вполне вероятно, что новые ценники на смартфоны, ноутбуки и планшеты появятся уже через неделю и средний рост цен будет на уровне 10-15%. Бытовая техника начнет дорожать в августе, так как у ритейлеров еще есть остатки на складах.

10 мая гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло заявил, что ужесточение контроля поставок электроники в Россию властями Казахстана может привести к тому, что иностранная техника подорожает на 10-12%.

Ранее россиянам рассказали, когда наступит самое лучшее время для покупки бытовой техники.