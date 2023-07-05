В Боливии призвали страны Южной Америки снизить зависимость от доллара

Странам Южной Америки необходимо избавиться от долларовой зависимости и перейти к использованию местных нацвалют. Об этом заявил президент Боливии Луис Арсе во время открытия саммита глав государств-членов общего рынка стран Южной Америки (МЕРКОСУР), передает телеканал Telesur.

«Наш регион серьезно страдает от ограничений и правил, установленных финансовой системой США, которые ограничивают возможности получения финансирования и доступа к международным рынкам, поэтому необходимо снизить зависимость от доллара и диверсифицировать наши экономические связи», — отметил Арсе.

По его словам, Южная Америка не просто так находится под прицелом США. Речь идет о том, что регион обладает большими запасами полезных ископаемых. При этом американская сторона все забирает, но ничего не оставляет взамен.

Он добавил, что в текущий переходный период необходимо обратить внимание на БРИКС и другие блоки, которые сформировались для того, чтобы построить новый экономический порядок в мире.

22 июня ученый из Йельского университета в США Бянь Юнцзу заявил, что Китай смог серьезно уменьшить свою зависимость от американского доллара. Однако до окончательного избавления от этой валюты еще далеко.

Ранее сообщалось, что доллар стал валютой, которая подорвала к себе доверие.