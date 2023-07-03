Европе предрекли рост цен на газ этой зимой

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол предупредил, что этой зимой может наблюдаться значительный рост цен на энергоносители. Об этом сообщает турецкий BBC.

По словам Бирола, быстрое восстановление экономики Китая и суровая зима могут спровоцировать рост цен на природный газ. Поэтому, по словам главы МЭА, европейским правительствам, вероятно, придется поддержать потребителей топлива. Бирол указал на ошибки, которые уже допустили правительства Евросоюза: чрезмерная зависимость от российского топлива и определение энергетической политики на основе краткосрочных коммерческих интересов.

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings в конце июня значительно понизили прогноз по ценам на газ. Эксперты считают, что в 2023 году средние биржевые цены на природный газ на европейском энергетическом рынке будут находиться в районе $12 за тысячу кубических футов, или $423,6 за тыс. кубометров. При этом в 2024-м средние топливные котировки упадут еще ниже — до $10 за тыс. куб. футов, или $353 за тыс. кубов. Более ранние оценки предполагали, что средняя биржевая стоимость топлива будет находиться на уровне $706 за тыс. кубометров и $353 тыс. кубометров соответственно.

В «Газпроме», в свою очередь, указали на отсутствие гарантий, что в предстоящую зиму природа сделает такой же подарок, как это было прошлой зимой. Кроме того, наполнение подземных хранилищ в Европе может стать сложной задачей в этом году из-за политически мотивированного отказа от российского топлива, считают в компании.

Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе за первое полугодие обвалилась в два раза, до около $425 за тысячу кубометров.