Альфа-Банк создал Фонд немалого бизнеса и запустил акцию в поддержку предпринимателей на 100 млн рублей, сообщает пресс-служба банка.

«Многие банки недооценивают малый бизнес: предпочитают ему клиентов покрупнее. Альфа-Банк всегда думал иначе. Нам важен и только что запустившийся стартап, и бизнес с долгой историей. Мы хотим сказать, что видим, что предприниматели — не малый бизнес, они — гораздо больше», — заявил директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.

Он подчеркнул, что их бизнес достоин крутых масштабов, и Альфа-Банк им в этом поможет.

«Можно просто заниматься любимым делом, а в банке помогут ускорить успех и сделать так, чтобы о бизнесе узнали», — говорится в сообщении.

В Альфа Банке рассказали, что для того, чтобы получить поддержку фонда, необходимо заполнить заявку. После экспертное жюри рассмотрит все заявки и выберет лучшие. Первого победителя объявят уже 17 июля, и каждую неделю будут выбирать лучшую историю.

«Неважно, из какого города предприниматель и какой у него бизнес: цветочный магазин, страусиная ферма или мойка автомобилей. В фонде сделают так, чтобы об этом все узнали — победителям оплатят рекламу в СМИ и соцсетях — запустят такую кампанию, которая принесет максимальные охваты и продажи», — заявили в банке.