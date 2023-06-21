Генпрокуратура направила в суд дело в отношении Фургала

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о хищении активов МСП-банка, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что дело также касается юриста группы «Торэкс» Николая Шухова, консультанта по финансовым вопросам Юрия Золочевского, заместителя директора по безопасности ООО «Торэкс-Хабаровск» Дмитрия Козлова и других лиц. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что завершено следствие и ознакомление с материалами уголовного дела о мошенничестве и организации преступного сообщества в отношении Фургала и других фигурантов.

Как рассказал защитник Фургала, уголовное дело будет направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения в ближайшее время. После этого будет определена подсудность, а затем материалы передадут в суд для рассмотрения по существу.

По его словам, всем фигурантам этого дела вменяется совершение 17 эпизодов преступления.