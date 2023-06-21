Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Генпрокуратура направила в суд дело в отношении Фургала

Генпрокуратура направила в суд дело в отношении Фургала о хищении активов МСП-банка

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о хищении активов МСП-банка, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что дело также касается юриста группы «Торэкс» Николая Шухова, консультанта по финансовым вопросам Юрия Золочевского, заместителя директора по безопасности ООО «Торэкс-Хабаровск» Дмитрия Козлова и других лиц. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что завершено следствие и ознакомление с материалами уголовного дела о мошенничестве и организации преступного сообщества в отношении Фургала и других фигурантов.

Как рассказал защитник Фургала, уголовное дело будет направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения в ближайшее время. После этого будет определена подсудность, а затем материалы передадут в суд для рассмотрения по существу.

По его словам, всем фигурантам этого дела вменяется совершение 17 эпизодов преступления.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях