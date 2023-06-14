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«Роснефть» и «Иннопрактика» совместно с АО «Росгео» расширяют научное сотрудничество

«Роснефть» проведет исследования в области изучения континентального шельфа России

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«Роснефть», негосударственный институт развития «Иннопрактика» и «Росгео» на Петербургском международном экономическом форуме заключили договоры на проведение научно-исследовательских работ по изучению континентального шельфа России. Об этом сообщает пресс-служба «Роснефти».

Как уточнили в компании, документы предусматривают бурение малоглубинных стратиграфических скважин в Восточно-Сибирском море.

«Работы будут выполнены с отечественного инженерно-бурового судна «Бавенит», принадлежащего АО «Росгеология», укомплектованного под задачи экспедиции новейшим отечественным оборудованием», — говорится в сообщении.

Отмечается, что научная экспедиция направлена на отбор керна – ценного каменного материала, который служит прямым источником геологической информации, необходимой для определения возраста (стратификации), состава и условий формирования пород шельфа Восточной Арктики и прогнозирования состояния нефтегазовых систем региона.

В «Роснефти» рассказали, что комплексные лабораторно-аналитические и камеральные исследования будут выполнены силами «Иннопрактики» на базе геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

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