В РФ заявили, что США окончательно подорвали доверие к доллару

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что США окончательно подорвали доверие к доллару после введения незаконных санкций. Об этом пишет турецкое издание Ekonomim.

Ерхов пояснил, что доверие к доллару подорвано на мировой арене.

«Они (США. — «Газета.Ru») оказывают давление на своих партнеров, открыто угрожают им, заставляют участвовать в антироссийских ограничениях, что явно вредит интересам компаний, а бизнес-сообщество терпит убытки. Поэтому перед странами, желающими проводить внутреннюю и внешнюю политику независимо от диктата Запада, стоит важная задача — укрепить свой финансово-экономический суверенитет», — поделился дипломат.

Он напомнил о важности увеличить долю платежей в национальных валютах. Это поможет обеспечить надежность и стабильность двусторонней торговли от провокационных действий враждебных сторон.

Ранее агентство Bloomberg писало, что международные санкции, введенные западными странами в отношении Москвы, стали поводом для российских миллиардеров переориентировать инвестиции на внутренний рынок РФ.