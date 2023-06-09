Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В РФ заявили, что США окончательно подорвали доверие к доллару

Посол РФ в Турции Ерхов: США подорвали доверие к доллару незаконными санкциями

close
100%
Shutterstock

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что США окончательно подорвали доверие к доллару после введения незаконных санкций. Об этом пишет турецкое издание Ekonomim.

Ерхов пояснил, что доверие к доллару подорвано на мировой арене.

«Они (США. — «Газета.Ru») оказывают давление на своих партнеров, открыто угрожают им, заставляют участвовать в антироссийских ограничениях, что явно вредит интересам компаний, а бизнес-сообщество терпит убытки. Поэтому перед странами, желающими проводить внутреннюю и внешнюю политику независимо от диктата Запада, стоит важная задача — укрепить свой финансово-экономический суверенитет», — поделился дипломат.

Он напомнил о важности увеличить долю платежей в национальных валютах. Это поможет обеспечить надежность и стабильность двусторонней торговли от провокационных действий враждебных сторон.

Ранее агентство Bloomberg писало, что международные санкции, введенные западными странами в отношении Москвы, стали поводом для российских миллиардеров переориентировать инвестиции на внутренний рынок РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях