В США раскрыли, что заставило российских миллиардеров вкладывать инвестиции в рынок РФ

Международные санкции, введенные западными странами в отношении Москвы, стали поводом для российских миллиардеров переориентировать инвестиции на внутренний рынок РФ. Речь идет о вложениях на общую сумму около $10 млрд — прибыли, которую получили бизнесмены из нефтяной, никелевой и минеральной отраслей, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Вышеуказанную прибыль российские отраслевые миллиардеры получили с 2022 года. Однако использовать выручку для инвестиций в западные рынки они не могут ввиду торговых и экономических ограничений. По этой причине в настоящее время они сфокусировались на инвестициях в российскую экономику, уточняется в статье.

«Пять миллиардеров в нефтяной, никелевой промышленности и производстве удобрений являются крупнейшими получателями дивидендов в стране, получив около 10 миллиардов долларов выплат от своих компаний с начала 2022 года <....> Эти магнаты все еще чувствуют на себе последствия санкций, поскольку надеются использовать свои непредвиденные доходы. Их изоляция от остального мира стимулирует инвестиции в местные фирмы, о которых миллиардеры ранее не задумывались», — заключается в материале.

1 июня агентство Bloomberg со ссылкой на собственный рейтинг Billionaires Index (BBI) сообщило, что суммарное состояние российских миллиардеров увеличилось в общей сложности на $17,6 млрд с января текущего года вопреки действию международных санкций против Москвы. Лидером по приросту стал совладелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов, чей капитал увеличился более чем на $5,8 млрд.