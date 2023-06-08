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Сбер расширил доступ к кредитам предприятиям госсектора

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Онлайн продукты «Кредит за семь минут» и «Банковские гарантии» теперь доступны для госкомпаний с организационно-правовой формой ГУП, МУП и КП, сообщает пресс-служба Сбера со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова.

«Сбербанк будучи ведущей технологической компанией страны заботится обо всех своих клиентах, постоянно совершенствуя свои сервисы, финансовые и нефинансовые услуги. Мы рады, что самые востребованные и удобные кредитные онлайн-продукты теперь доступны тысячам унитарных предприятий, многие из которых являются социально-ориентированными бизнесами», — сказал Попов.

Среди клиентов Сбербанка около 5000 таких предприятий по всей России, ранее кредиты и банковские гарантии были доступны для них только при обращении в офис банка. Решение о предоставлении кредитного продукта таким предприятиям госсектора занимало до 15 дней – рассмотрение же онлайн сокращено до семи минут.

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