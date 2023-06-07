«Трансаммиак» заявил об отсечении российской части аммиакопровода от украинской

Российская компания «Трансаммиак» заявила, что российская часть аммиакопровода Тольятти — Одесса отсечена от украинской, она находится в исправном состоянии и безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Как напомнили в компании, транзит аммиака на территорию Украины был остановлен 24 февраля прошлого года.

«В настоящее время российская часть аммиакопровода, принадлежащая АО «Трансаммиак», надежно отсечена от украинской части и находится в безопасном и исправном состоянии под постоянным контролем служб АО «Трансаммиак», — заявили в компании.

Там добавили, что не располагают информацией о происходящем с трубопроводом на территории Украины, так как украинская часть обслуживается украинским госпредприятием «Укрхимтрансаммиак».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что вечером 5 июня диверсанты подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса в районе деревни Масютовка Харьковской области.