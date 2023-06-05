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NYT оценила, во сколько американцам может обойтись повышение потолка госдолга

NYT: расходы американцев на кредиты составят около $20 млрд из-за закона о госдолге

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Unsplash

Из-за повышения потолка госдолга американцам станет сложнее обслуживать свои долги, то есть платить по кредитам. Расходы жителей Штатов на это могут оказаться сопоставимыми с показателями кризисного 2011 года — $20 млрд, пишет газета The New York Times.

«Хотя пройдут месяцы перед публикацией официальных данных, последний долговой кризис 2011 года дает некоторые подсказки. К концу 2011 года долговой кризис обошелся американцам в $1,3 млрд. Расходы далее продолжили расти. Расходы на обслуживание долгов, ставших более дорогими из-за кризиса, продолжались годами, и, по одной из оценок, они могли составить около $20 млрд», — следует из статьи.

В публикации уточняется, что заемщики в 2011 году стали нести более высокие затраты на кредиты, и этого стоит ждать и сейчас. Кроме того, не исключено замедление экономического роста, добавляется там.

В 2011 году после многочисленных дебатов республиканцы, имевшие в Конгрессе большинство, потребовали от президента Барака Обамы проведения переговоров о сокращении дефицита бюджета в обмен на увеличение потолка госдолга. Потолок был повышен, что вызвало кризис на фондовом рынке. Кризис привел к самой волатильной неделе на финансовых рынках со времен кризиса 2008 года, когда фондовый рынок значительно снизился. Фондовые индексы рухнули в США, на Ближнем Востоке, в Европе и Азии. Инвесторы потеряли триллионы долларов, а кредитный рейтинг США был понижен.

Президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США 3 июня. Согласно документу, лимит госдолга приостанавливается до 1 января 2025 года.

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