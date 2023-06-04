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Малайзия выразила желание торговать с Россией

Экс-премьер Малайзии Мохамад: страна хочет торговать с Россией, независимо от санкций

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Depositphotos

В Малайзии назвали Россию хорошим рынком для своих товаров и выразили желание наладить торговлю, независимо от санкций, введенных против Москвы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» в субботу заявил экс-премьер Малайзии Махатхир Мохамад, который возглавлял правительство страны в 1981-2003 и 2018-2020 годах.

«Конечно, Россия представляет хороший рынок для наших товаров. Мы хотим торговать с Россией, несмотря ни на какие санкции», — отметил Мохамад.

По его словам, Малайзия может многому научиться у России в рамках сотрудничества и подчеркнул, что Куала-Лумпур хочет выстроить хорошие отношения с Москвой.

Россия последовательно увеличивает объемы товарооборота с мировыми государствами, наращивая показатели каждый год. В числе таких стран — ОАЭ, Индия, Китай, страны Ближнего Востока и Северной Африки, Белоруссия и Азербайджан.

Кроме того, несмотря на 10 пакетов санкций, введенных Евросоюзом в отношении России, Москва по итогам января-марта 2023 года осталась в десятке крупнейших контрагентов ЕС. Об этом сообщала газета «Известия» со ссылкой на комментарий постпредства России при ЕС. Товарооборот между Россией и Евросоюзом по итогам 2022 года вырос на 2,3%, до 258,6 млрд евро, что стало максимумом за 8 лет. Ввоз товаров из России в ЕС в прошлом году вырос на четверть, до 203,4 млрд евро, что на 230 млн евро меньше, чем исторический максимум, достигнутый в 2012 году.

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