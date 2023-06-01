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В ООН заявили об ограничении Россией регистрации судов в порт Южный

ООН: РФ ограничила регистрацию судов в порт Южный до возобновления экспорта аммиака

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Global Look Press

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что РФ уведомила Совместный координационный центр (СКЦ) об ограничении регистрации судов в порт Южный в связи с отсутствием российского экспорта аммиака. Его слова приводит РИА Новости.

«Россия проинформировала СКЦ о решении ограничить регистрацию судов в порт Южный», — указал он.

По словам Дюжаррика, это продлится до тех пор, пока не осуществляется экспорт аммиака. В настоящее время ООН предпринимает некоторые усилия по ряду направлений для решения вопроса с экспортом аммиака из Российской Федерации, указал он.

Дюжаррик также добавил, что Организация Объединенных Наций беспокоится по поводу замедления исполнения зерновой сделки.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что речи о возобновлении черноморской зерновой инициативы 17 июля не может быть без решения проблемы с российским аммиаком.

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