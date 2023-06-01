В салонах «МегаФона» можно будет дооформить вклад или кредит

«МегаФон» и финансовая платформа «Банки.ру» запустили совместный проект, который позволит получить доступ к финансовым предложениям любого российского банка-участника платформы, сообщает пресс-служба оператора.

Пользователи смогут предоставить документы в ближайший салон «МегаФона» для оформления вклада или кредита онлайн без посещения офиса банка. В пилотном проекте будут участвовать 10 салонов оператора, затем в проект включат всю розничную сеть «МегаФона».

«Развитая сеть салонов «МегаФона» превосходит зоны покрытия большинства банков: наши офисы есть даже в небольших населенных пунктах. Жители отдаленных населенных пунктов, где нет отделений банков, смогут воспользоваться широкой базой предложений, а небольшие региональные банки — расширить географию своей клиентской базы», — отметил директор по стратегии и развитию бизнеса «МегаФона» Александр Соболев.

Для оформления финансового продукта клиенту необходимо зарегистрироваться на платформе и выбрать подходящее предложение. Система предложит адреса ближайших салонов связи, а финальное решение банка придет в смс-сообщении.

«Проект с «МегаФоном» дает возможность нашим пользователям выбрать удобный способ предоставления документов. Это говорит о том, что финансовые услуги станут еще более доступными: можно будет не только выбрать банк для получения финансового продукта, не привязываясь к географии проживания, но и предоставить «Банки.ру» документы почти в любом регионе России», — отметила директор по развитию бизнеса оператора финансовой платформы «Банки.ру» Кристина Хачикян.