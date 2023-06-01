Канада готовит санкции против российских олигархов

МИД Канады анонсировал введение санкций против «олигархов» из России из-за вмешательства в дела Молдавии. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в ходе неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран — членов НАТО в Осло. Ее выступление транслировалось на сайте НАТО, сообщает ТАСС.

Жоли отметила, что по версии канадских властей «российские олигархи» вмешиваются во внутренние дела Молдавии.

«Впервые в нашей истории мы объявим о санкциях в поддержку демократии Молдавии. Мы примем меры против российских олигархов, которые пытаются вмешиваться в демократию Молдавии», — пояснила министр.

Ранее издание Nihon Keizai писало, что западные санкции принесли России неожиданную помощь. Речь идет о том, что благодаря ограничениям российская сторона смогла адаптировать свою экономику и создать новый экономический блок с привлечением развивающихся стран.