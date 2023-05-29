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Турецкая лира отыграла утреннее падение к доллару

Лира отыграла падение, доллар торгуется на уровне 20,882 лиры

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Курс турецкой лиры приблизился к историческому минимуму, установленному на прошлой неделе, на фоне новостей о победе действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов, но затем лира отыграла падение. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10.22 мск курс доллара к турецкой лире вырос до 20,0541 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 19,9963 лиры. По состоянию на 12:14 мск валютная пара доллар США/турецкая лира торговалась на международном рынке Форекс по 20,900 лиры за доллар. По сравнению с началом торгов курс лиры опустился на 1,05%. Затем курс лиры скорректировался, но незначительно. По состоянию на 13:17 мск доллар торгуется на уровне 20,882 лиры, теряя с начала торгов 0,72%. 26 мая доллар на торгах стоил 19,972 лиры, 25 мая — 20,1 лиры.

Аналитики Morgan Stanley допустили, что из-за позиции Эрдогана по денежно-кредитной политике, которая предусматривает низкие процентные ставки, курс лиры еще упадет по отношению к доллару. По их прогнозу, курс лиры снизится на 40% к американской валюте уже к концу 2023 года.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер допустил, что вскоре лира начнет укрепляться.

«Переизбрание Эрдогана интерпретируется за сохранение монетарного курса денежно- кредитной политики — мягкая политика на фоне очень высокой инфляции. Такие эксперименты ранее и привели к безудержной девальвации лиры. Тем не менее исход выборов в общем был в цене рынка, а инфляция в стране сама собой стала снижаться. Значит, близится момент фиксации по факту, то есть технического укрепления лиры. Вариант отката доллара США под 19 лир (предыдущий зимний максимум по паре usd/try) достаточно реален», — прокомментировал он.

Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции в воскресенье 29 мая. Он набрал 52% голосов.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Турции по итогам апреля 2023 года опустилась с 50,5% до 43,68%.

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