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UnionPay впервые обошла Visa на рынке дебетовых карт

Nilson Report: китайская UnionPay обошла американскую Visa по объему транзакций в мире

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Александр Гальперин/РИА Новости

Китайская платежная система UnionPay впервые обошла американскую Visa на мировом рынке дебетовых карт. Доля UnionPay в объеме транзакций составила 40,03% в 2022 году против 37,8% у Visa, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование международной компании Nilson Report.

По данным компании, объем операций по картам американской платежной системы в 2022 году был на уровне $14,109 млрд, а у китайской — $16,227 млрд. У Visa операции с использованием дебетовых карт составили 63,91% от всех платежей, тогда как у UnionPay – 75,12%.

Еще годом ранее ситуация была иной, и Visa обгоняла UnionPay по доле на рынке дебетовых карт. Доля американской платежной системы составляла 39,53%, а китайской — 38,68%.

Эксперты, опрошенные газетой, связали тенденцию с ростом экономики Азиатско-Тихоокеанского региона, где распространены платежи по картам UnionPay, и замедлением ВВП США. Свой вклад мог внести и российский рынок, с которого Visa официально ушла, а спрос на UnionPay на нем, напротив, увеличился, сказали эксперты.

Visa и MasterCard заявили о прекращении деятельности в России в 2022 году на фоне проведения спецоперации. Карты, выпущенные этими платежными системами, продолжают работать в РФ.

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