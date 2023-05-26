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АТОР: турпоток из России в Турцию в апреле достиг уровня апреля 2019 года — 380 тыс. визитов

В АТОР сообщили, что российский турпоток в Турцию в апреле достиг уровня до пандемии

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Российский турпоток в Турцию в апреле 2023 года практически достиг уровня апреля 2019 года и составил 380,7 тыс. визитов. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Всего в апреле в Турции насчитали 380,66 тыс. визитов россиян, что всего на 19,75% больше, чем в «провальном» апреле 2022 года. По сравнению с апрелем доковидного 2019 года (391,579 тыс.) количество прибытий из РФ все еще на 2,8% меньше», — привели в АТОР данные турецкого министерства культуры и туризма.

Отмечается, что из всех туристов, посетивших Турцию в апреле 2023 года, на россиян пришлось 11,5%.

На прошлой неделе в пресс-службе АТОР сообщили, что на популярных курортах Европы летом появятся новые запреты. Например, власти Барселоны в Испании запретили курить на всех пляжах города.

Во второй половине мая в АТОР рассказали о возможном появлении в ассортименте туристических операторов уже в нынешнем мае пакетных туров с прямым перелетом в Грузию из России появятся.

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