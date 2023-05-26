Цена на газ в Европе снизилась из-за роста выработки ветряков

Цены на газ в Европе опустились на 9%, до $279 за тысячу кубометров из-за роста выработки европейских ветряных электростанций. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные WindEurope и цены на хабе TTF.

В публикации отметили, что выработка ветрогенерации в Европе в четверг повысилась до 16% потребностей региона в электроэнергии. На фоне роста выработки ВИЭ спотовая цена газа в Европе за четверг потеряла 9%. Контракт с поставкой «на день вперед» на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $279 за тысячу кубометров.

По данным Gas Infrastructure Europe, европейские страны продолжают закачивать газ в свои подземные хранилища. На 25 мая уровень запасов в них находится на отметке в 66,71%, что на 18 п.п выше среднего показателя за последние несколько лет в этот период времени.

23 мая министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби на Катарском экономическом форуме заявил, что избежать кризиса энергоресурсов Европе помогла лишь теплая зима.

До этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что цены на газ в Европе летом могут резко вырасти, если погода будет очень жаркой и засушливой, а работа альтернативных источников энергии будет нарушена.