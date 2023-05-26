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В Европе пока не спешат идти на поводу у США в вопросе ограничений инвестиций в Китай

Bloomberg: ЕС опасается введения контроля над инвестициями в КНР, несмотря на призывы США

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Ng Han Guan/AP

Власти Евросоюза (ЕС) с осторожностью относятся к идее ограничить инвестиционные потоки в экономику Китая на фоне давления со стороны США. Подобный мониторинг может представлять риск для европейской безопасности, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

25 мая в Брюсселе прошла деловая встреча министров торговли стран ЕС. В ходе переговоров стороны не смогли прийти к компромиссному решению по поводу возможного ограничения объема денежных вложений в китайскую экономику. При этом в США сейчас активно обсуждают возможность введения подобной меры в отношении инвестиций в КНР, угрожающих национальной безопасности Штатов, уточняется в статье.

«Европейский союз с осторожностью относится к введению контроля над инвестициями в Китай, несмотря на призывы США разработать более жесткие правовые инструменты. На встрече в Брюсселе в четверг министры торговли ЕС обсудили свои опасения по поводу плана мониторинга инвестиций, которые могут представлять риск для европейской безопасности», — заключается в материале.

20 мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула Урсула фон дер Ляйен призвала власти Евросоюза (ЕС) ужесточить политику в отношении Китая. Государства ЕС должны «четко смотреть в глаза» рискам, которые присутствуют в отношениях с КНР.

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