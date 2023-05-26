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В США увидели угрозу экономике Евросоюза в рецессии производства в ФРГ

Bloomberg: нарушение устойчивости экономики Германии угрожает стабильности Европы

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Global Look Press

Экономическая безопасность стран Евросоюза (ЕС) может столкнуться с угрозой срыва из-за обрушения устойчивости крупнейшего центра производства региона — Германии. По итогам первого квартала текущего года объем валового внутреннего продукта (ВВП) ФРГ сократился на 0,3%, что может помешать выходу из кризиса для большинства европейских стран, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников рынка.

Одними из главных причин недостаточно высокого экономического роста ФРГ стали «десятилетия ошибочной энергетической политики», относительно медленный переход к новым технологиям и другие. При этом в настоящее время местных властям не хватает авторитета для решения структурных проблем, от которых зависит уровень конкурентоспособности производственного сектора экономики страны, уточняется в статье.

«Германия десятилетиями была экономическим локомотивом Европы, вытаскивая регион из одного кризиса за другим. Но эта устойчивость рушится, и это создает опасность для всего континента <....> Временная коалиция канцлера Олафа Шольца вернулась к мелким распрям по всем вопросам, от долгов и расходов до тепловых насосов и ограничений скорости, как только риски нехватки энергии снизились», — заключается в материале.

25 мая американский телеканал CNBC со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства сообщил, что объем валового внутреннего продукта (ВВП) Германии в первом квартале 2023 года уменьшился на 0,3%. Причем снижение происходит уже два квартала подряд, что говорит о наступлении технической рецессии для крупнейшей экономики Евросоюза (ЕС).

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