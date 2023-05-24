Россия втрое нарастит объем поставок угля Китаю в 2023 году

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) в 2023 году втрое нарастит объем поставок угля в Китай, до 20 млн т. Об этом заявил генеральный директор компании Максим Басов, написала газета China Daily.

Как уточнил Басов, в 2022 году российская сторона продала Китаю 7 млн т этого природного энергетического ресурса.

Кроме того, как отмети глава СУЭК, в ближайшее время компания обсудит вопрос экспорта в Китай 50 млн т угля в год. Басов назвал «эти перспективы вполне реальными».

В первой половине мая Басов рассказал о намерении его компании нарастить объемы поставок ресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Накануне вице-премьер России Александр Новак в ходе встречи председателя правительства Михаила Мишустина с российскими деловыми кругами в Шанхае заявил о росте объема поставок российских энергоресурсов в Китай в 2023 году примерно на 40%.

На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков Kpler написало, что экстремальная для стран Юго-Восточной Азии жара спровоцировала увеличение спроса на поставки угля, газа и мазута из России.