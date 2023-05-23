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ЕС поможет Молдавии с закупками газа для отопительного сезона

Минэнерго Молдавии заявило о том, что Еврокомиссия намерена оказать республике помощь при закупке природного газа для грядущего отопительного сезона.

На фоне энергокризиса в Молдавии тарифы на энергоресурсы в прошлом году увеличились почти в семь раз и примерно в четыре раза – на электричество, напоминает Общественная служба новостей.

Во вторник, 23 мая, в Брюсселе прошла встреча высокого уровня по вопросам энергетики с участием главы Минэнерго Молдавии Виктора Парликова. Обсуждался, в частности, план действий властей республики в рамках подготовки к отопительному сезону.

Со своей стороны ЕК пообещала оказать Кишиневу помощь при закупке газа с помощью Единой платформы ЕС.

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