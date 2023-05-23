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У россиян появилась возможность проверить налоговые расчеты и платежи онлайн

ФНС открыла для россиян возможность проверить налоговые расчеты и платежи онлайн

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Федеральная налоговая служба РФ (ФНС) открыла для налогоплательщиков-граждан, 800 тыс. индивидуальных предпринимателей и компаний раздел единого налогового счета (ЕНС) во всех личных кабинетах. Теперь они могут проверить баланс налоговых расчетов, совершенные и предстоящие платежи онлайн, пишет ТАСС.

О новой возможности заявил руководитель ФНС Даниил Егоров в Совете Федерации. Он уточнил, что на текущий момент зарегистрировано 46 млн личных кабинетов физлиц. Помимо расчетов и платежей, теперь в личных кабинетах доступен архив операций до 2023 года.

Егоров отметил, что до реформы системы расчетов из-за большого количества реквизитов для уплаты терялись и зависали как невыясненные платежи на сумму от 60 до 80 млрд руб. в год. Теперь такие ситуации исключены, добавил он.

ЕНС был введен для всех налогоплательщиков в России с 1 января 2023 года после вступления в силу соответствующего закона. Согласно ему, отменяется обязанность заполнения нескольких платежных поручений с большим количеством реквизитов. Вместо этого каждому гражданину в Казначействе России открывается единый налоговый счет. Налогоплательщики смогут перечислять на него единый налоговый платеж только с указанием ИНН и суммы платежа. При этом налоговая инспекция на основе имеющихся документов и информации самостоятельно засчитывает платеж в счет исполнения обязанностей. В том числе налоговики будут делать это на основании данных, представляемых в некоторых случаях плательщиком.

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