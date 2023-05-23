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Глава ВТБ заявил о важности новых механизмов сотрудничества РФ с КНР в банковской сфере

Глава ВТБ Костин: РФ и КНР нужны новые механизмы сотрудничества в банковской сфере

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Алексей Никольский/РИА Новости

Президент и председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае, что России и Китаю нужны новые механизмы сотрудничества в банковской сфере, в частности, разработка цифрового юаня и цифрового рубля. Об этом сообщает ТАСС.

«Нужны, конечно. Я думаю, что перспективной, в частности, является разработка цифрового юаня и цифрового рубля, то, что осуществляется работа по линии Центральных банков. Я думаю, что есть перспектива создания цифровой валюты стран БРИКС», — сказал Костин.

Ранее глава ВТБ заявил, что банк в Шанхае будет опорой для обслуживании российско-китайской торговли. Он напомнил, что ВТБ первыми в России — в 2008 году — создали отделение в Китае и за 15 лет был накоплен большой опыт взаимодействия с китайскими контрагентами.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае заявил, что товарооборот России и Китая может достичь по итогам года $200 млрд.

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