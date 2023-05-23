Маккарти: встреча с Байденом по вопросу госдолга была продуктивной

Спикер нижней палаты Конгресса США Кевин Маккарти после встречи с президентом Джо Байденом заявил, что уверен в успехе переговоров по потолку государственного долга, сообщает РИА Новости.

По словам Маккарти, он верит в то, что на переговорах будет осуществлен прорыв и что удастся достичь договоренностей.

Политик подчеркнул, что после разговора с Байденом у него остались «философские» расхождения, но, в целом, встреча носила продуктивный характер.

Маккарти отметил, что несмотря на то, что времени для принятия решений осталось крайне мало, он намерен предоставить конгрессменам 72 часа для изучения окончательного варианта договоренностей.

Спикер обратил особое внимание журналистов на то, что проблема государственного долга, несмотря на всю свою сложность, не приведет к сокращению оборонных расходов.

Ранее сообщалось, что Маккарти обвинил Байдена в бездействии, которое может привести страну к дефолту.

В свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что в стране, «весьма вероятно», объявят дефолт к 1 июня, если не будут приняты меры по повышению или приостановке лимита госдолга.