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Белый дом: Байден оптимистично смотрит на встречу с Маккарти по вопросу госдолга

Байден считает, что на встрече с Маккарти о госдолге США возможен «некоторый прогресс»

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YouTube/Reuters

Президент США Джо Байден с оптимизмом смотрит на возможный итог встречи со спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти, на которой будет обсуждаться вопрос о повышении потолка государственного долга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-пула Белого дома.

По словам Байдена, он настроен оптимистично и считает, что на встрече будет возможно достижение «некоторого прогресса». Президент США отметил, что не считает объявление дефолта в стране решением проблемы государственного долга.

Ранее спикер Маккарти обвинил президента Джо Байдена в бездействии, которое может привести страну к дефолту. Маккарти считает, что невзирая на его неоднократные призывы, Байден месяцами игнорировал надвигающийся кризис. Спикер утверждает, что Байден из-за своего бездействия рискует столкнуться с первым дефолтом за всю историю США.

В свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен заявила в своем письме к руководству конгресса, что, согласно оценкам министерства, в стране, «весьма вероятно», объявят дефолт к 1 июня, если не будут приняты меры по повышению или приостановке лимита госдолга.

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