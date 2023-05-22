Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия нарастила поставки нефти по морю

Bloomberg: признаков сокращения добычи российской нефти не видно

close
100%
Brendan McDermid/Reuters

Россия продолжает увеличивать поставки нефти по морю, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, за четыре недели объем нефти, перевозимой по морю, составил почти 4 млн баррелей в сутки. Объемы поставок более чем на 1,2 млн баррелей в сутки превышают показатели конца 2022 года.

При этом объем нефти на судах, следующих в Китай, Индию, Турцию, за четыре недели вырос до максимальных с начала прошлого года 3,81 млн баррелей в сутки.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что снижение трубопроводных поставок нефти из России в Европу более чем на две трети лишь частично компенсировано морским экспортом. Однако некоторые журналисты не учитывают эти данные в высказываниях по мониторингу морских отгрузок, сказал он.

27 апреля Новак заявил, что Россия перенаправит в Азию более 60% нефти и нефтепродуктов, которые ранее приходились на Европу.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях