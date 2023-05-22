Россия нарастила поставки нефти по морю

Россия продолжает увеличивать поставки нефти по морю, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, за четыре недели объем нефти, перевозимой по морю, составил почти 4 млн баррелей в сутки. Объемы поставок более чем на 1,2 млн баррелей в сутки превышают показатели конца 2022 года.

При этом объем нефти на судах, следующих в Китай, Индию, Турцию, за четыре недели вырос до максимальных с начала прошлого года 3,81 млн баррелей в сутки.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что снижение трубопроводных поставок нефти из России в Европу более чем на две трети лишь частично компенсировано морским экспортом. Однако некоторые журналисты не учитывают эти данные в высказываниях по мониторингу морских отгрузок, сказал он.

27 апреля Новак заявил, что Россия перенаправит в Азию более 60% нефти и нефтепродуктов, которые ранее приходились на Европу.