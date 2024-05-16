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Сестра Бузовой рассказала о конфликтах в семье

Сестра Ольги Бузовой Анна призналась, что у нее не бывает конфликтов со звездой

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сестра Ольги Бузовой Анна призналась, что у нее практически не бывает конфликтов со звездой. Слова девушки передает издание «Страсти.ру».

«Конфликты случаются везде и со всеми, но у нас с Олей сейчас все хорошо», — поделилась Анна.

Она назвала свою сестру потрясающей и отметила, что счастлива быть с ней в родственных связях. Анна охарактеризовала Бузову как открытого и доброго человека. Девушка пояснила, что не воспринимает сестру как звезду, а считает ее родственницей.

Недавно Бузова вспомнила, как терпела обиды от участниц «Дома-2» в начале карьеры. Она рассказала, что практически каждое голосование ее пытались выгнать коллеги по шоу, однако зрители всегда давали звезде иммунитет.

Артистка отметила, что пережитые невзгоды научили ее выходить из проблемной ситуации с гордо поднятой головой. Бузова добавила, что после каждой такой обиды становилась спокойнее, умнее, увереннее в себе. Певица подчеркнула, что благодаря настойчивости и целеустремленности ей удалось не отступить от своей цели и все-таки достигнуть результата.

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