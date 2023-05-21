Ученые оценили ущерб для мировой экономики от Эль-Ниньо

По данным исследования ученых, мировая экономика может потерять $3 трлн долларов из-за связанного с Эль-Ниньо потепления. Об этом сообщается в журнале Science.

В публикации отмечается, что Эль-Ниньо — это феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более чем на три градуса Цельсия.

Ученые считают, что феномен способен сдержать экономический рост государств, а последствия Эль-Ниньо можно будет наблюдать в течение многих лет.

Издание отмечает, что потепление, связанное с феноменом, должно начаться в ближайшие месяцы. В мае — июле вероятность его появления возрастает до 35%, а в июне — августе — на 55%, говорится в публикации.

Ранее стало известно, что ведущим экономикам мира необходимо увеличить объемы финансовой помощи развивающимся странам для смягчения негативных последствий изменения климата и глобального потепления.

6 ноября 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что человечество движется к пропасти из-за глобального потепления. В этой связи странам необходимо как можно скорее отказаться от ископаемого топлива и перейти к возобновляемым источникам энергии.