Под новые санкции Великобритании попали «Северсталь» и Росбанк

Правительство Великобритании внесло в санкционные списки «Северсталь» и Росбанк, в компании и банке отметили, что ограничения не повлияют на их работу, передает РИА Новости.

19 мая Великобритания обновила и дополнила российский санкционный список. Новые ограничения были распространены на несколько публичных компаний, группу банков, и членов совета директоров нескольких госкомпаний.

В частности санкции распространяются на АФК «Система», «Полюс», «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат, ТМК, ОМК, РМК, группу Fesco, Челябинский металлургический комбинат (группа «Мечел»).

В «Северстали» отметили, что ограничения действовали и ранее, так как раннее в санкционный список был включен контролирующий акционер «Северстали», и новые санкции на деятельность компании не повлияют.

Также в черный список попал Росбанка, где отметили, что финансовая организация продолжает работать в стандартном режиме.

Ранее в МИД Британии заявили, что Лондон разморозит активы Москвы лишь при ее согласии выплатить компенсацию Киеву.