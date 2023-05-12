The Spectator: Запад потерпел неудачу, объявив России санкционную войну

Запад потерпел неудачу и не смог добиться своих целей, объявив Российской Федерации санкционную войну после начала специальной военной операции на территории Украины. Об этом пишет британский еженедельник The Spectator.

В статье говорится, что западные страны быстро поняли, что другие государства оказались не готовы отказываться от торговли с РФ, которая сумела переориентировать поставки нефти и газа на КНР и Индию. Автор отмечает, что санкции, которые были введены в отношении России Западом, РФ смогла преодолеть при помощи параллельного импорта.

При этом, указывает издание, экономика европейских стран на сегодняшний день испытывает болезненные последствия резкого отказа от энергоносителей из России. The Spectator отмечает, что российская экономика тоже пострадала, однако не так сильно, как надеялись западные союзники Киева.

«Запад развязал экономическую войну с преувеличенным чувством своего влияния в мире. Выяснилось, что у незападных государств не оказалось желания вводить санкции ни против Российской Федерации, ни против российских олигархов. Результаты этого просчета очевидны. Российская экономика не разрушена, она просто была перестроена, переориентирована на Восток и Юг вместо Запада», — поясняется в публикации.

Обозреватель отмечает, что Запад «серьезно просчитался», если по-прежнему думает, что в дальнейшем он сможет вести войны, «используя исключительно экономические средства», «без бомб и пуль».

Ранее зампред Нацбанка Казахстана Акылжан Баймагамбетов заявлял, что правительство республики пытается избежать ситуаций, при которых РФ бы использовала страну как инструмент для обхода санкций Европейского союза и США, но санкции в отношении России создают проблемы для самого Казахстана.