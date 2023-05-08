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«Чек Индекс»: рост доверия россиян к лотереям и госрегулирование увеличили продажи билетов на 34%

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Пресс-служба «Столото»

По итогам первого квартала текущего года продажи билетов на российском внутреннем рынке увеличились более чем на треть (+34%) в сравнении с показателем за аналогичный период 2022-го. Этому способствовали ряд факторов, включая публичный «эффект выигрышей» и государственное регулирование лотерейного сектора, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

«Число покупок лотерейных билетов в первом квартале 2023 года выросло на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го <....> Влияние на рост продаж оказывает так называемый публичный эффект выигрышей, когда информация о победителях широко распространяется в СМИ. Растущая популярность лотерей — в том числе результат эффективного менеджмента и госрегулирования этого рынка», — говорится в материале.

Еще одним фактором, способствующим росту продаж лотерейных билетов, являются праздничные периоды. В эти периоды времени подобные покупки входят в число приоритетных у россиян. К числу традиционно активных периодов аналитики отнесли Новый год, 8 Марта и 23 февраля, а также дни рождения и знаковые даты.

16 апреля агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокус» сообщило, что с 2021 года каждая третья компания (31,18% фирм) из сферы организации и проведения азартных игр, заключения пари и проведения лотерей закрылась к настоящему времени. Во время коронавирусной пандемии наметилась четкая тенденция по уходу игровой индустрии в онлайн.

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