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В России сменился лидер по производству водки

«Ъ»: «Татспиртпром» обогнал Beluga Group по объемам производства

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

В России в первом квартале 2023 года сменился лидер в производстве водки. Первое место занял в этой отрасли «Татспиртпром», сообщает газета «Коммерсантъ».

При этом сократившая выпуск продукции на 11% Beluga Group опустилась на вторую строчку. «Татспиртпром» (бренды Tundra, «Русская валюта», «Ханская») за год выпустил 2,05 миллиона декалитров водки. Это на 8% больше год к году.

Beluga Group (бренды Beluga, «Беленькая», «Мягков») сократила производство до 1,96 миллиона декалитров. Общий выпуск этого напитка в стране за год снизился на 8% — до 15,8 миллиона декалитров.

Ранее сообщалось, что поставки российской водки на экспорт сократились почти на 80% в I квартале. Эксперты рынка сошлись во мнении, что снижение экспорта произошло из-за запрета поставок данного алкоголя в страны ЕС, США и Канаду.

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