Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Центробанк Армении сохранил ставку рефинансирования на уровне 10,75%

close
100%
Shutterstock

Центробанк Армении сохранил ставку рефинансирования на уровне 10,75% годовых, сообщил «Прайм» со ссылкой на пресс-службу регулятора. Этот уровень ключевой ставки действует с декабря 2022 года.

Как говорится в публикации, заседание ЦБ Армении по ключевой ставке состоялось 2 мая 2023 года.

»… было принято решение оставить ставку рефинансирования неизменной, установив ее на уровне 10,75%», — говорится в сообщении регулятора.

28 апреля Центробанк России в пятый раз сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, на котором было принято такое решение, глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в случае фиксации признаков ускорения инфляции. Председатель Банка России дала прогноз по росту цен в России в 2023 году. По ее словам, ЦБ ожидает «некоторого ускорения повышения инфляции в устойчивых компонентах», но не двузначных чисел по этому показателю.

Ранее за сохранение ключевой ставки высказались аналитики Росбанка, «Финама» и «БКС Мир инвестиций», сообщал РБК.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях