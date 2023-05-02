Центробанк Армении сохранил ставку рефинансирования на уровне 10,75% годовых, сообщил «Прайм» со ссылкой на пресс-службу регулятора. Этот уровень ключевой ставки действует с декабря 2022 года.

Как говорится в публикации, заседание ЦБ Армении по ключевой ставке состоялось 2 мая 2023 года.

»… было принято решение оставить ставку рефинансирования неизменной, установив ее на уровне 10,75%», — говорится в сообщении регулятора.

28 апреля Центробанк России в пятый раз сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, на котором было принято такое решение, глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в случае фиксации признаков ускорения инфляции. Председатель Банка России дала прогноз по росту цен в России в 2023 году. По ее словам, ЦБ ожидает «некоторого ускорения повышения инфляции в устойчивых компонентах», но не двузначных чисел по этому показателю.

Ранее за сохранение ключевой ставки высказались аналитики Росбанка, «Финама» и «БКС Мир инвестиций», сообщал РБК.