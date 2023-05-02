Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Росмэн» с июня начнет продавать в России кукол L.O.L Surprise! и Bratz

close
100%
Depositphotos

Книжное издательство и дистрибьютор игрушек «Росмэн» с июня начнет продавать в России кукол L.O.L Surprise! и Bratz. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение владельца и гендиректора холдинга Михаила Маркоткина.

Издательство подписало контракт с американской MGA Entertainment, владеющей этими брендами. Закупка продукции и маркетинговое продвижение, по оценке Маркоткина, обойдется в сумму до $10 млн. Маркоткин рассчитывает вернуть эти деньги за счет продаж в течение двух лет.

L.O.L и Bratz намерены продавать и в рознице, и в онлайн-магазинах. Гендиректор «Росмэн» не уточнил, в каких именно.

Куклы Bratz появились в 2001 году, L.O.L Surprise! — в 2016 году. Для продвижения Bratz MGA Entertainment с 2005 по 2008 выпускала соответствующий мультсериал. В 2021 году начали производить мультфильм про кукол L.O.L.

В первой половине ноября 2022 года бывшая модель Playboy 32-летняя Ханна Элизабет сделала в Турции пластику, как у кукол Bratz. Ей в том числе удлинили глаза до миндалевидной формы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях