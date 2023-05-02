Книжное издательство и дистрибьютор игрушек «Росмэн» с июня начнет продавать в России кукол L.O.L Surprise! и Bratz. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение владельца и гендиректора холдинга Михаила Маркоткина.

Издательство подписало контракт с американской MGA Entertainment, владеющей этими брендами. Закупка продукции и маркетинговое продвижение, по оценке Маркоткина, обойдется в сумму до $10 млн. Маркоткин рассчитывает вернуть эти деньги за счет продаж в течение двух лет.

L.O.L и Bratz намерены продавать и в рознице, и в онлайн-магазинах. Гендиректор «Росмэн» не уточнил, в каких именно.

Куклы Bratz появились в 2001 году, L.O.L Surprise! — в 2016 году. Для продвижения Bratz MGA Entertainment с 2005 по 2008 выпускала соответствующий мультсериал. В 2021 году начали производить мультфильм про кукол L.O.L.

В первой половине ноября 2022 года бывшая модель Playboy 32-летняя Ханна Элизабет сделала в Турции пластику, как у кукол Bratz. Ей в том числе удлинили глаза до миндалевидной формы.