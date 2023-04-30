«Деловой Петербург»: частным домам престарелых не хватает бюджетных субсидий

За последнее время спрос на услуги пансионатов для пожилых граждан России значительно вырос. На этом фоне владельцам частных домов престарелых стало не хватать бюджетных субсидий, сообщает газета «Деловой Петербург» со ссылкой на участников рынка.

Согласно распространенной практике, постояльцы пансионатов обычно платят за предоставление услуг 75% от суммарного размера пенсий, остальные расходы покрываются за счет бюджета. В прошлом году объем подобных субсидий составил 2,2 млрд рублей, в текущем — 2,26 млрд руб. На соответствующие выплаты из бюджета претендуют в общей сложности 30 поставщиков социальных услуг, уточняется в статье.

«Суммы, выделенные в 2022 и 2023 годах, практически одинаковы, условия изменились. Прошлый год начинался в пик заболеваемости ковидом, загрузка пансионатов была низкой. Спрос восстановился только весной, а ближе к концу года объём оказанных услуг заметно увеличился», — посетовал директор Фонда 60+ Вадим Бараусов.

О нехватке бюджетной помощи также заявила генеральный директор Агентства ЮСИ Салатун Султанова. Возможности принимать новых людей по субсидиям у участников рынка нет из-за значительного роста расходов на уход за пожилыми гражданами.

«Расходы (частных пансионатов — «Газета.Ru») слишком выросли. Соответственно, компании стали увеличивать долю коммерции в своих услугах», — заключила она.

17 марта первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова обратилась к председателю правительства России Татьяне Голиковой с предложением обеспечить интернаты для детей с тяжелыми заболеваниями, психоневрологические диспансеры и дома престарелых круглосуточной системой видеонаблюдения. Эта мера необходима для обеспечения более безопасных улосвий пребываний граждан в подобного рода заведениях.