Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Франции из-за растущего дефицита бюджета

Аналитики агентства Fitch Ratings (FR) понизили кредитный рейтинг Франции, являющейся второй по величине экономикой еврозоны. Показатель республики опустили c уровня AA до AA- на фоне растущего дефицита бюджета, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на пояснительную записку FR.

Кредитный рейтинг в диапазоне АА означает высокий уровень платежеспособности государства по собственным суверенным долговым обязательствам. Однако уровень AA- всего на одну ступень отделяет страну от коридора A. Данная группа означает, что государство может столкнуться с проблемами при выплатах на фоне «неблагоприятных деловых или экономических условий».

«Агентство Fitch снизило кредитный рейтинг Франции до AA- с AA со стабильным прогнозом, в результате чего вторая по величине экономика еврозоны оказалась на том же уровне, что и страны, включая Ирландию и Чешскую Республику. Прогнозируемые дефициты бюджета Франции на этот и следующий год значительно выше медианного уровня для стран с рейтингами AA», — говорится в материале.

25 апреля Bloomberg со ссылкой на результаты доклада аналитиков рейтингового агентства Moody's сообщило, что в обозримом будущем Италия, являющаяся третьей по величине экономикой еврозоны, рискует скатиться до «мусорного» («нежелательного» для инвестиций) кредитного рейтинга. Это обусловлено «повышенными рисками» в связи с реализацией многочисленных реформ на внутреннем рынке.