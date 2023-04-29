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РИА Новости: параллельный и «серый» импорт привели к подорожанию зарубежного алкоголя в России

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Алкогольная продукция ряда западных производителей все еще остается на полках российских магазинов, несмотря на действие международных санкций и ухода части крупных зарубежных игроков с внутреннего рынка РФ. Однако завозить подобную продукцию по параллельному и «серому» импорту стало сложнее из-за логистических трудностей и волатильности курса российского рубля, сообщает РИА Новости со ссылкой на участников рынка.

Вышеперечисленные факторы в итоге привели к подорожанию алкогольной продукции западных производителей на российском рынке. В ряде случаев иностранные поставщики закладывают в стоимость экспорта значительно более высокий курс рубля к американскому доллару, что в результате сказывается на конечной стоимости алкогольных напитков на прилавках российских магазинов, уточняется в статье.

«Серый импорт есть во многих странах, поскольку обеспечивает привлекательные цены. Тем не менее потребители отмечают подорожание <....> С одной стороны, дело в отсутствии конкуренции — параллельному импорту не приходится соперничать с прямым, с другой — в колебаниях курса национальной валюты. В стоимость закладывают обычно около 100 рублей за доллар. Непросто и с логистикой. К примеру, Казахстан собирается отказаться от поставок санкционной продукции в Россию», — заключается в материале.

26 апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка сообщила, что по итогам первого квартала текущего года импорт алкоголя в Россию увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Объем поставок к концу марта достиг 123,96 млн литров. Поставки вина увеличились до 99,43 млн литров (+29%), крепкого спиртного — до 24,53 млн литров (+38%).

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