ЦБ не ожидает двузначной инфляции в России в текущем году

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не ожидает двузначной инфляции в России в 2023 году. Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает ТАСС.

По ее словам, ЦБ ожидает «некоторого ускорения повышения инфляции в устойчивых компонентах», но не двузначных чисел по этому показателю.

Ранее Центральный банк России пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Согласно сообщению ЦБ РФ, 28 апреля совет директоров принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Отмечается, что текущие темпы прироста цен с конца 2022 года увеличились, но остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов.

Кроме того, согласно сообщению Центробанка, снизились инфляционные ожидания населения, которые при этом сохраняются на повышенном уровне наряду с ценовыми ожиданиями предприятий.

Согласно сообщению регулятора, на ближайших заседаниях ЦБ РФ будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.