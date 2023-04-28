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Депутат Луговой сообщил о планах создать свои криптовалютные биржи в России

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Dado Ruvic/Reuters

В России могут создать свои криптовалютные биржи, где граждане смогут осуществлять операции с цифровыми валютами. Об этом «Парламентской газете» рассказал руководитель Экспертного совета при рабочей группе по вопросу законодательного регулирования криптовалюты в Госдуме Андрей Луговой.

«Однозначно в России необходимо создавать специальные субъекты, уполномоченные на осуществление операций с цифровыми валютами, вводить лицензирование указанной деятельности, правила ее осуществления. Сейчас мы сами стимулируем наших граждан совершать операции только на иностранных площадках, передавать данные о себе в недружественные юрисдикции, не предоставляя им никаких альтернатив. Это требует изменения», — отметил он.

По словам Лугового, с этим мнением согласны и эксперты рынка. Участники Экспертного совета выступают за создание нескольких бирж, которая «попадет под все возможные санкции и станет невостребованной», добавил он.

«Гораздо разумнее разрешить множество небольших субъектов-операторов, которые смогут обеспечить ликвидность на внутреннем рынке и необходимую гибкость, идентифицировать пользователей и проверять операции с цифровыми валютами. Кроме того, эта модель будет способствовать развитию рынка и повышению качества услуг в условиях здоровой конкуренции», — сказал руководитель Экспертного совета.

Ранее результаты опроса российского Центра интернет-технологий (РОЦИТ) показали, что около 7% россиян хотя бы раз покупали криптовалюту. Для покупки актива они чаще всего использовали биржу.

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