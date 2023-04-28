«Ъ»: американский доллар стал самой торгуемой валютой на российском рынке

Американский доллар с долей выше 40% стал самой торгуемой валютой на российском внутреннем рынке. По этому показателю расчетная единица США превысила биржевые объемы торгов китайским юанем, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные Московской биржи (Мосбиржи).

На подобную динамику повлияли несколько факторов. Один из ключевых — более активная скупка валюты иностранными компаниями, которые получили разрешение от правительства РФ на выход из российских проектов. К числу подобных фирм относится, в частности, британский нефтегазовый концерн Shell, который получил одобрение от властей РФ на продажу собственной доли в проекте «Сахалин-2» (27,5%) компании «НОВАТЭК» за 94,8 млрд руб.

«Американский доллар вновь стал самой торгуемой валютой на российском рынке, превысив биржевые объемы торгов китайской валютой. Доля доллара в общем обороте спот-рынка вновь превысила 40%», — говорится в материале.

При этом объем торгов долларом США в третий раз за неделю превысил объем торгов китайской валютой. По итогам торгов 27 апреля, этот показатель составил почти 91 млрд рублей, уточняется в статье.

«Объем операций с американской валютой с поставкой «завтра» на Московской бирже составил почти 91 млрд руб. Это сопоставимо с показателем среды и на 3 млрд руб. выше результата по китайской валюте», — заключается в заметке.

28 апреля интернет-издание РБК со ссылкой на участников рынка сообщило, что представители российского бизнес-сообщества пожаловались на трудности с займами в китайских юанях на средние или длительные сроки. Речь идет о займах на 3-5 лет — для привлечения финансирования внутреннему рынку РФ не хватает достаточной емкости.