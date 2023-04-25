Доцент РЭУ Иванова-Швец рассказала о повышении пенсии у россиян старше 80 лет с 1 мая

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в интервью агентству «Прайм» заявила, что с 1 мая у ряда россиян увеличится пенсия.

По ее словам, повышение пенсий ждет россиян старше 80 лет.

«Например, тем, кто достиг 80 лет по закону в беззаявительном порядке полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей», — сказала Иванова-Швец.

Она уточнила, что Социальный фонд обладает необходимой информацией о пенсионерах, поэтому писать дополнительное заявление для увеличения выплаты, вероятнее всего, не потребуется. Это правило распространяется на россиян, которые уволились в январе или принесли свидетельство для учета стажа.

При этом эксперт отметила, что в фонд следует обратиться с заявлением о появлении новых иждивенцев, так как в этом случае россиянам полагается надбавка.

Ранее сообщалось, что у россиян есть несколько вариантов, которые позволят работающим и неработающим пенсионерам повысить выплачиваемую пенсию. Для этого можно обратиться в Социальный фонд России и сделать перерасчет.