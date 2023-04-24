Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Известия»: микрофинансовые организации России ужесточили онлайн-проверку данных заемщиков

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

В России с 24 апреля вступают в силу утвержденные ЦБ обновленные базовые стандарты для микрофинансовых организаций (МФО). В частности, ужесточены правила онлайн-проверки персональных данных заемщиков, пишет газета «Известия».

Прежде во многих МФО для получения денег было достаточно копии паспорта и номера телефона.

Однако теперь сотрудники микрофинансовых организаций должны будут убедиться в действительности паспорта клиента, подлинности фотографии, сведений о кредитной истории. Кроме того, необходимо получить подтверждение, что именно этот человек использует указанные в заявлении счет и номер.

Большая часть изменений направлена на предотвращение случаев мошенничества при выдаче онлайн-кредитов. В ЦБ уточнили, что в прошлом году Банк России получил почти 4,2 тыс. жалоб на мошеннические займы, полученные с использованием чужих персональных данных.

Ранее Банк России призвал коллекторов и банки синхронизировать сбор долгов с россиян.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях