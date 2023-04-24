«Известия»: микрофинансовые организации России ужесточили онлайн-проверку данных заемщиков

В России с 24 апреля вступают в силу утвержденные ЦБ обновленные базовые стандарты для микрофинансовых организаций (МФО). В частности, ужесточены правила онлайн-проверки персональных данных заемщиков, пишет газета «Известия».

Прежде во многих МФО для получения денег было достаточно копии паспорта и номера телефона.

Однако теперь сотрудники микрофинансовых организаций должны будут убедиться в действительности паспорта клиента, подлинности фотографии, сведений о кредитной истории. Кроме того, необходимо получить подтверждение, что именно этот человек использует указанные в заявлении счет и номер.

Большая часть изменений направлена на предотвращение случаев мошенничества при выдаче онлайн-кредитов. В ЦБ уточнили, что в прошлом году Банк России получил почти 4,2 тыс. жалоб на мошеннические займы, полученные с использованием чужих персональных данных.

Ранее Банк России призвал коллекторов и банки синхронизировать сбор долгов с россиян.