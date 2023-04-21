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Аналитик Григорьев предсказал усугубления мирового кризиса из-за запрета экспорта в Россию

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Jason Lee/Reuters

Мировой финансовый кризис усугубится в случае введения полного запрета со стороны западных государств на экспорт в Россию. Такое мнение выразил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в разговоре с интернет-изданием «Лента.ру».

По его словам, в результате подобных мер стоимость ряда товаров существенно вырастет, на мировом рынке может образоваться ценовая диспропорция. Экономика самих стран Запада может пострадать, поскольку Россия — крупный потребитель значительной части товаров и бытового, и промышленного значения, которые производятся в мире, в том числе в странах Запада.

«Кризис будет еще острее и еще глубже, он бумерангом будет возвращаться и к экономикам Запада тоже. Последствия для экономики будут очень тяжкими», — сказал Григорьев.

Накануне агентство Bloomberg написало о намерении стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) ввести почти полный запрет на экспорт товаров в Россию.

Ранее 21 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле самым тщательным образом отслеживают ситуацию с введением со стороны G7 новых ограничений в отношении России.

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