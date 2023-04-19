Эрдоган анонсировал участие Путина в церемонии доставки топлива на АЭС «Аккую»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что глава России Владимир Путин примет участие в церемонии доставки ядерного топлива на турецкую атомную электростанцию «Аккую» 27 апреля по видеосвязи, передает телеканал ТRТ.

Он указал, что эта церемония пройдет 27 апреля. По словам главы турецкого государства, после доставки топлива данный объект получит статус атомного.

«Президент России Владимир Путин тоже примет участие в церемонии по видеосвязи», — сказал он.

Ранее Эрдоган заявлял, что Путин может посетить Турцию 27 апреля и поучаствовать в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую».

Газета Hurriyet писала, что строящаяся Россией атомная электростанция «Аккую» в Турции станет одной из визитных карточек предвыборной кампании правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Эрдогана.

АЭС «Аккую» (Akkuyu Nükleer Güç Santrali) — строящаяся по проекту России атомная электростанция на средиземноморском побережье Турции в ильче Гюльнар (ил Мерсин), будет иметь четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1200.