Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Министр энергетики Италии заявил о преодолении зависимости от газа из РФ

close
100%
Shutterstock

Министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил о преодолении зависимости от газа из России, сообщает газета Corriere della sera.

«Если раньше 40% нашей потребности в газе удовлетворялось за счет поставок из России, сегодня они покрывают немногим более 10%. Мы по сути преодолели зависимость от Москвы, нарастив поставки газа по трубопроводам с Востока по Трансадриатическому газопроводу (ТАР), а также из Африки с новыми соглашениями с Алжиром и Ливией», — заявил Пикетто-Фратин.

По его словам, гарантией «независимости» на данный момент выступают стабильные поставки сжиженного природного газа.

Ранее стало известно, что алжирская нефтегазовая Sonatrach заработала на экспорте $60 млрд по итогам 2022 года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях