Министр энергетики Италии заявил о преодолении зависимости от газа из РФ

Министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил о преодолении зависимости от газа из России, сообщает газета Corriere della sera.

«Если раньше 40% нашей потребности в газе удовлетворялось за счет поставок из России, сегодня они покрывают немногим более 10%. Мы по сути преодолели зависимость от Москвы, нарастив поставки газа по трубопроводам с Востока по Трансадриатическому газопроводу (ТАР), а также из Африки с новыми соглашениями с Алжиром и Ливией», — заявил Пикетто-Фратин.

По его словам, гарантией «независимости» на данный момент выступают стабильные поставки сжиженного природного газа.

Ранее стало известно, что алжирская нефтегазовая Sonatrach заработала на экспорте $60 млрд по итогам 2022 года.