Эксперимент по маркировке красной и черной икры пройдет в России с 15 апреля 2023 года

С 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года в России проведут эксперимент по маркировке красной и черной икры. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Провести с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации икры осетровых и икры лососевых (красная икра), упакованных в потребительскую упаковку», — говорится в документе.

За выполнением соответствующего постановления будут следить несколько федеральных ведомств. Среди них — Министерство промышленности и торговли (Минпромторг), Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз), Федеральное агентство по рыболовству и другие, уточнили в правительстве.

Как пояснили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки), данная инициатива поможет обезопасить граждан от нелегальной рыбной продукции. Кроме того, маркировка красной и черной икры должна снизить риски вреда жизни и здоровью населения.

9 марта технолог компании-производителя икры «Путина» Юлия Будовская рассказала россиянам, как правильно выбирать красную икру. При выборе особенно важно обращать внимание на ее цвет: он в большинстве случаев не будет неоднородным, но может быть ярко-красным. Также важно проверять консистенцию продукта и отсутствие пленок и сгустков крови.