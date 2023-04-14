Минтруд назвал самые перспективные вакансии на российском рынке труда

Сферы промышленности и производства стали лидерами по числу высокооплачиваемых вакансий на российском рынке труда. В то же время в отраслях предоставления услуг и информационных технологий (IT) подобных зарплатных условий для соискателей гораздо меньше, сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическую записку Министерства труда и социальной защиты (Минтруда).

«Рынок труда в стране переживает трансформацию. Фиксируется наиболее благоприятная ситуация для соискателей, и вместе с тем меняется структура — в вакансиях с большими доходами производственники лидируют по спросу. В базе портала «Работа России» представлено 1,9 тыс. позиций с зарплатой свыше 200 тыс. рублей в промышленно-производственной сфере, это в 10 раз больше, чем аналогичных предложений для IT-специалистов», — говорится в материале.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время рабочие специальности набирают популярность на российском рынке труда. На фоне проводимой политики импортозамещения в связи с международными санкциями промышленно-производственный сектор оставался на протяжении последних двух лет одним из ключевых драйверов занятости и останется им в ближайшие годы.

1 марта агентство ТАСС со ссылкой на данные сервиса по поиску работы и персонала «Работа.ру» сообщило, что сварщик и архитектор стали самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России по итогам первого месяца весны. Так, сварщику на производстве в Новокуйбышевске предлагают зарплату в 300 тыс. руб. — аналогичную оплату труда предлагают и главному архитектору в Казани.